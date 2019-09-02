السعودية تقدم المساعدات لمتضرري السيول في الخرطوم

من المنتظر أن تحط في مطار الخرطوم طائرتان من أولى طلائع الجسر السعودي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى المناطق المتضررة من السيول في السودان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم عن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة قوله إنّه "سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولايات الخرطوم والنيل الأبيض ونهر النيل، وتشمل 1000 خيمة و6000 بطانية و2000 بساط".
وأشار إلى تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية تزن خمسة أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طنًا.
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