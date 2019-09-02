تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي كبير بمشاركة الموسيقار ميشال فاضل، فى جنوب لبنان حيث مكان القصف المتبادل على الحدود مع إسرائيل.
وشاركت "كارول" بوستر الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت قائلة: "نلتقي بحفلة استثنائية في جنوب لبنان في مهرجان بكاسين، أنا والفنان الصديق ميشال فاضل، يوم 14 سبتمبر".
من ناحية أخرى تنتظر الفنانة كارول سماحة طرح فيلمها "بالصدفة" المقرر عرضه بالسينمات في لبنان يوم 26 سبتمبر المقبل، والذي يشهد أول بطولة سينمائية لها، وهو من بطولة بديع أبوشقرا، وباميلا الكيك، تأليف كلوديا مرشليان، ومن إخراج باسم كريستو.
كما تستعد لإحياء حفل غنائى، يوم الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل، على مسرح مركز تورنتو للفنون بصحبة الأوركسترا العربية الكندية، فى مدينة تورنتو فى كندا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد القصف.. كارول سماحة تعلن عن حفلة استثنائية بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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