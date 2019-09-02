"إحصاء الإماراتية" تشارك بـ8 أوراق عمل فى "الكونجرس العالمى"

شارك مركز الإحصاء في أبوظبي بوفد رفيع المستوى يترأسه عبدالله أحمد السويدي، مدير عام المركز بالإنابة، في الكونجرس العالمي للإحصاء، الذي أقيم في كوالالمبور ـ ماليزيا مؤخرًا، تحت شعار "أحضر.. تواصل.. أنتج"، مقدمًا 8 أوراق عمل.

ويغطي الكونجرس مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، مثل استخدام مصادر بيانات جديدة، والبيانات الكبيرة، إضافة إلى طرح وبحث أشكال مبتكرة وتطبيقات ذكاء اصطناعي تخدم المجال الإحصائي وتبادل البيانات وتقاسم مناهج ورؤى جديدة مع المؤسسات الدولية التي تنتج وتستخدم الإحصاءات الرسمية.

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ويشارك في المؤتمر عدد من قيادات المركز، حرصًا على نشر أحدث المعلومات وتبادل الأفكار المبتكرة في مجال الإحصاءات المتنوعة من خلال مؤتمر يجمع مئات المتخصصين في قطاع الإحصاء، حيث يعد هذا الحدث هو أكبر مؤتمر في العالم بهذا المجال.

وأكد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة، أهمية المشاركة في مثل هذه الأحداث الدولية للوقوف على أفضل الفعاليات الإحصائية العالمية.