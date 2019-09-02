تراجعت السوق الموازية "نمو" 2.7%، لتغلق عند 3762 نقطة، فاقدة 105 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 29% إلى 696 ألف ريال، بمعدل 7.6 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 18% إلى 39 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 صفقة، لتصل إلى 91 صفقة. Advertisements وتراجعت أربعة أسهم واستقرت البقية. وتصدر الأسهم المتراجعة "باعظيم" بنسبة 6.7% ليغلق عند 28 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 6.2%، ليغلق عند 32.25 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 1.8%، ليغلق عند 12.96 ريال. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 241 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 159 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 129 ألف ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "نمو" السعودية تهبط 105 نقاط بتداولات قيمتها 696 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.