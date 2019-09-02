وكالة: الإمارات تخطط لإصدار سندات بمليار دولار

نشرت وكالة رويترز عن 3 مصادر قولهم: "إن حكومة أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، مع سعي الإمارة للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة".

وقال أحد المصادر، إن الحكومة حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات، وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفًا أن من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار، مؤكدا أن الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستُستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية.

الجدير بالذكر أن أحدث صفقة لأبوظبي في أسواق الدين في 2017، حينما جمعت 10 مليارات دولار من خلال بيع سندات ذات 3 شرائح اجتذبت طلبًا كبيرًا، في صفقة عمل على ترتيبها «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان».

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وقد سددت أبوظبي في إبريل 1.5 مليار دولار قيمة سندات لأجل عشر سنوات، وجمعت أبوظبي المبلغ كجزء من إصدار بقيمة 3 مليارات دولار في 2009.

وسبق سداد 1.5 مليار دولار في 2014.