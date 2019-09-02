2 سبتمبر.. الإمارات تستضيف "ملتقى الصين 2019"

تستضيف أبوظبي الدورة الثامنة من "ملتقى الصين"، الحدث الرئيسي للعاملين في قطاع السفر والسياحة الراغبين في زيادة حجم أعمالهم وصفقاتهم في السوق الصينية، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بالتعاون مع "إن بي آي ميديا"، يومي 2 و3 سبتمبر في حلبة مرسى ياس.

ويُشكل الملتقى منصة تواصل لتنشيط حركة السياحة من الصين إلى أبوظبي، عبر الجمع بين كبار المشترين الصينيين ومزودي الخدمات والبرامج والجولات السياحية في الإمارة.

ويشارك في هذه الدورة ممثلون عن فنادق، ووكلاء سفر، ومنظمون للرحلات والجولات وشركات طيران، للاجتماع بالعملاء المحتملين والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة.

ويستقطب المؤتمر 100 من أهم المشترين من الصين وتايوان، بينهم وكلاء للسفر وشركات لتنظيم الجولات، يخدمون مختلف القطاعات السياحية.

وتتطلع الوفود الصينية إلى التباحث حول الفرص السانحة في أبوظبي، كما يغطي فعاليات الملتقى عددًا من أبرز وسائل الإعلام الصينية.

وتدعم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي مجددًا "ملتقى الصين"، إلى جانب استضافة حفل عشاء للوفود المشاركة اليوم في "عالم فيراري أبوظبي"، وتنظيم برنامج من الأنشطة والجولات التعريفية للإعلاميين الصينيين.

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وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، إن الصين تعتبر إحدى أسواقنا الخارجية الرئيسية، ومن كبرى الأسواق المُصدرة للسياحة الخارجية في العالم.

وبالتزامن مع ازدياد الاهتمام بالمسافرين الصينيين، ننفذ مبادرات ترويجية موسعة لتعريفهم بوجهاتنا السياحية، واستقطابهم لزيارتها وتمضية عطلات أطول بها، وتركز المبادرات على تسهيل الإجراءات أمام المسافرين الصينيين، وتقليل حواجز الحصول على المعلومات والخدمات عن طريق تطوير منصاتنا الرقمية وموقعنا الإلكتروني وتطبيقاتنا الذكية، التي تدعم المستخدمين الناطقين بلغة الماندرين بالكامل.

وعقدنا اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا الرائدة، "بايدو" و"وي تشات" و"ويبو"، لمساعدتنا على الوصول إلى ملايين المسافرين الصينيين المحتملين.

وتحتل الصين موقعًا متقدمًا ضمن كبرى الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبوظبي، من ناحية عدد النزلاء في منشآتها الفندقية التي استقبلت 209 آلاف نزيل صيني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 21.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وتطمح الدائرة إلى الترحيب بـ600 ألف نزيل صيني سنويًا بحلول العام 2021.