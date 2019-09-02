أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في المستشفى بالقاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا. صرحت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الروسية. وقال مصدر مطلع: "هذا الصباح توفي السفير الروسي فوق العادة والمفوض لروسيا لدى مصر، سيرجي فاديموفيتش كيربيتشينكو، فجأة في مستشفى بالقاهرة".

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