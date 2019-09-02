روسيا تختبر سفينة بحرية كاسحة للألغام في بطرسبورج

بدأ مصنع "سريدني نيفسكي" للسفن في بطرسبورج الاختبارات البحرية لكاسحة الألغام "فلاديمير يميليانوف" الروسية البلاستيكية من مشروع 12700.
وأفاد المكتب الصحفي للمصنع اليوم الإثنين - أنه تم تزويد السفينة بالأجهزة الرئيسة اللازمة للإبحار والبقاء في الماء وأجهزة القيادة والملاحة، مضيفًا أنه يخطط لتسليم كاسحة الألغام للبحرية الروسية في ديسمبر المقبل.
وأوضح أن تكنولوجيا حديثة لا مثيل لها في العالم استخدمت عند بناء السفينة حيث تمتلك كاسحة الألغام أكبر جسم مصنوع من الزجاج البلاستيكي وهو أخف من الجسم المعدني وأشد متانة منه.
جدير بالذكر أن " فلاديمير يميليانوف" هي كاسحة الألغام الثالثة التابعة لمشروع 12700 وقد بنيت قبلها كاسحتا الألغام "ألكسندر أوبوخوف" و"إيفان أنطونوف" اللتان تخدمان حاليا في البحرية الروسية، وتخصص السفن من هذا المشروع لمكافحة الألغام في الماء وقاع البحر.
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