الملك سلمان يبحث مع رئيس إدارة مسلمى القوقاز تعزيز تعاليم الإسلام

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، مع رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده، أوجه التعاون بما يخدم الإسلام والمسلمين وأهمية تعزيز تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.
ونقل رئيس إدارة مسلمي القوقاز - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - لخادم الحرمين تحيات رئيس أذربيجان الرئيس إلهام علييف.
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