توني بلير لحزب العمال البريطاني: لا تسقط في "فخ" الانتخابات

حذر رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير اليوم الاثنين من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يضع "فخ فيل" في الانتخابات لحزب العمال المعارض.

وقال: "يعرف بوريس جونسون أنه إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة قائمًا بذاته، فقد يفشل، ولكن إذا ما تم خلطه مع سؤال كوربين في الانتخابات العامة، فقد ينجح على الرغم من أن الأغلبية تعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة لأن البعض قد يخشى رئيس وزراء كوربين أكثر من ذلك.

وأضاف: "أن زعيم حزب العمل جيريمي كوربين "يجب أن يرى انتخابات قبل أن يقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتعهد جونسون بتسليم "البريكست" في 31 أكتوبر ما إذا كان يوافق على صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي أم لا.

وسيحاول المشرعون المعارضون - ووحدة من المحافظين في جونسون من يوم الثلاثاء - سن تشريع هذا الأسبوع لوقف احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.

وهدد جونسون بطرد المشرعين المحافظين المتمردين إذا أحبطوا خطط البريكسيت عن طريق التصويت مع المعارضة، وهي خطوة من شأنها القضاء على أغلبيته ضئيلة بالفعل وجعل قدرته على الحكم صعبة للغاية.

وثم يمكنه أن يسعى لإجراء انتخابات لكسر الجمود.

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وقال زعيم مجلس العموم "جاكوب ريس موج" أن قانون المتمردين سيعتبر مسألة ثقة في الحكومة.

وأضاف: "من المهم بالنسبة للحكومة أن تنشئ ثقة مجلس العموم وهذا أمر أساسي في الثقة: من الذي يجب أن يسيطر على الأجندة التشريعية، جيريمي كوربين أو بوريس جونسون؟"

وقال بلير أن البريكيتيين كانوا يجرون فخًا "ليبدو كما لو أنه تم دفعه إلى الانتخابات، بينما يستعد فعليًا لإجراء انتخابات".

وقال: "إذا حاولت الحكومة فرض الانتخابات الآن، يجب على حزب العمل التصويت ضدها".

وقال بلير أن الانتخابات ستشكل كخيار بين جونسون الذي يسلم بريكسيت بالإضافة إلى برنامج محافظ شعبوي أو تحويل البلاد واقتصادها وأمنها إلى كوربين ومجموعة مجموعته الصغيرة من أقصى اليسار.

وأضاف أن التحدي المتمثل في إجراء انتخابات قبل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "واضحًا بوحشية"، ولم تشير تقييمات استطلاع كوربن إلى أنه قادر على الفوز.