وزير الخارجية الألماني يصل البلاد مساء اليوم

يصل الخرطوم مساء اليوم الاثنين، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له. وقالت وزارة الخارجية في بيان؛ ان الوزير الالماني سيجري لقاءات مع مجلس السيادة وقوى اعلان الحرية والتغيير ومنظمات المجتمع المدني. ووجهت الدعوة للصحفيين والمراسلين والقنوات الفضائيةلتغطية التصريحات التي سيدلي بها في المطار فور وصوله.

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