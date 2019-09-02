قيادي بتجمع المهنيين يوضح تفاصيل ماجرى بالفاشر

أوضح القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، وقائع الأحداث التي جرت أمس بمدينة الفاشرولاية شمال دارفور، والغاء ندوة قوى الحرية والتغيير بساحة المدينة.

وقال الاصم على صفحته الشخصية بـــ" الفيس بوك" أن بعض شباب الجبهة الثورية (الحركات المسلحة) المعروفين لديهم منعو وفد قوى الحرية والتغيير من الصعود إلى المنصة، مضيفا طلبنا منهم أن يسمعوا منا ونسمع منهم عبر الحوار وتبادل الرأي ولكنهم رفضوا ، نحن قررنا الانسحاب تجنبا لأي اشتباك أو عنف.

ونفى الاصم حدوث أي اشتباك أو عنف من أي طرف داخل مكان الندوة، ولكن جهات استغلت الموقف وقذفت بالحجارة السيارات التي كانت تقلنا.

ووصف ما حدث أنه مؤشر مهم لعمق وتجذر أزمة الحرب، وأبعادها المرتبطة بالخلفيات الاجتماعية والمظالم التاريخية المعقدة، مؤكداً أن قوى الحرية والتغيير تعمل جاهدة لتحقيق السلام.

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وأضاف عملية السلام الآن بيد السلطة الانتقالية المدنية مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهي التي ستشرع في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة بعد اعلان الحكومة.

وأشار الاصم إلى أن قوى اعلان الحرية والتغيير رفعت السلام كأول مهمة من مهام إعلان الحرية والتغيير وضمنت ذلك في الوثيقة الدستورية.

كما أجرت في سبيل الإسراع بتحقيق السلام محادثات مطولة مع الجبهة الثورية في أديس أبابا والقاهرة أفضت إلى تضمين باب كامل حول قضايا السلام وإجراءاته العاجلة في الإعلان الدستوري .

وقال الاصم علينا ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الانتقالية بعد تشكيلها من أجل تحقيق السلام خلال الستة اشهر الاولى عمر الفترة الانتقالية، ويجب ان يكون سلاما شاملا وعادلا يضم كافة حركات الكفاح المسلح.

وقال الاصم ان الخطاب العدائي ضد الجبهة الثورية أو أي مكون من مكونات الثورة، مرفوض ولا يفيد في شيء بل يزيد من التعقيد ، وعلينا أن نتعلم معا كيف نحترم اختلافاتنا، وكيف ندير خلافاتنا بصورة سلمية وحضارية.