المريخ يفاوض مشطوب الهلال حسين الجريف

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الخليج 365 :
كشف قلب دفاع الهلال السابق، حسين الجريف، أنه تلقى عروضا جادة من 3 أندية محلية وخارجية، بعد فسخ الهلال لعقده الأحد.
وقال الجريف، خلال تصريحات : “بصراحة تلقيت عروضا غير مباشرة من المريخ، ومن الأهلي شندي، ومدربي البرازيلي السابق بالهلال، الذي يعمل الآن في أحد الدوريات العربية”.وأضاف أنه لن يستعجل التعاقد بسرعة مع أي ناد، حيث يبحث عن أفضل عرض ممكن.
يذكر أن المدافع الدولي حسين الجريف، يتواجد في معسكر منتخب السودان، وسيغادر معه إلى تشاد فجر الاثنين، لمواجهة منتخبها يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري، بالدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم 2022.
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