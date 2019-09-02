إمرأة تقدم أغرب طلب للطلاق من زوجها في الخرطوم.!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قدمت سيدة الي محكمة شرعية ببحري وهي في العقد الثالث من عمرها تطلب من المحكمة ان تطلقها من زوجها وهو من احدي ولايات
السودان وهي من دولة عربية وذكرت للمحكمة ان حياتها أصبحت لا تطاق وأضافت انها تحملت زوجها كثيرا في رائحة فمه الكريهة وأضافت حسب ما تابعت (سودانا فوق) انها مستعده ان تدفع له مبلغ مالي مقابل تطليقها.
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