تجمُّع المُعدِّنين بالبحر الأحمر يُطالب حمدوك و”السيادي” بحل مشاكلهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طَالَبَ تجمُّع المُعدِّنين السودانيين بولاية البحر الأحمر، المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بالتدخُّل العاجل لحل قضيتهم التي خرجوا لأجلها في احتجاجاتٍ دخلت يومها الثامن.

وسلّم التجمُّع أمس، خطاباً لمجلس السيادة وآخر لمجلس الوزراء، ونسخة لقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، لرفع الضرر الواقع عن المُعدِّنين بعد تفاقُم الأوضاع المعيشية.

ورهن ممثل التجمُّع أحمد أبو إبراهيم في بيانٍ صحفي أمس، توقُّف الاحتجاجات بإيقاف الشركة السودانية عن العمل وفتح تَحقيق فيما أسماه مُمارساتها وتجاوزات منسوبيها، وإيقاف الاحتكار على الخدمات لأفرادٍ محسوبين على النظام السّابق، وتوفير الخدمات الأساسية للمُعدِّنين، وأكّد البيان أنّه لم يجد استجابة لمَطالبهم من سُلطات البحر الأحمر غير القمع، وأوضح أنّ عائد جوال الحجر لا يتجاوز (500) جنيه في أحسن الأحوال، تجبي منه الحكومة (340) جنيهاً كرسومٍ، ووصف الجبايات التي تتحصّلها الحكومة عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية بالمُجحفة.