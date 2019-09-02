القوة الجوية يتعاقد مع بكري المدينة

الخليج 365 : أبرمت إدارة نادي القوة الجوية، صفقة جديدة بالتعاقد مع السوداني بكري المدينة مهاجم المريخ، وذلك لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وقال المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لؤي صلاح في تصريحات خاصة لـ””: “الجهاز الفني أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم المريخ السوداني بكري المدينة وتم التعاقد معه بشكل رسمي، كما وصلت بطاقته الدولية إلى النادي، وسيلتحق خلال الأيام المقبلة بالفريق”. وأضاف في تصريحاته: “الإدارة وصلت لمراحل متقدمة مع مدافع غاني للالتحاق بالفريق هذا الأسبوع”. وأوضح: “الجهاز الفني اضطر لتغيير قناعته ببعض المحترفين نتيجة لقرارات لجنة المسابقات بعدم تأجيل المباريات في حال استدعاء المنتخب الوطني وبالتالي بحثنا عن لاعبين محترفين لن يلعبوا ضمن منتخبات بلدانهم لتعويض المحليين الذين سينضمون للمنتخب”. وأشار إلى أن القوة الجوية رغم الظروف تمكن من اجتياز عقبة السالمية في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأردف: “رغم التحاق لاعبي المنتخب الوطني بوقت متأخر وعدم التحاق المحترفين تمكنا من تحقيق الفوز في المباراة”. يشار إلى أن القوة الجوية تمكن من تحقيق الفوز على السالمية بنتيجة (3-1)، في مباراة الذهاب ألتي أقيمت في ملعب كربلاء الدولي. المادة السابقة تبادل إطلاق نار كثيف بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة خطيرة المقالة القادمة تجمُّع المُعدِّنين بالبحر الأحمر يُطالب حمدوك و”السيادي” بحل مشاكلهم

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