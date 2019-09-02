سبحان الـله !!

*حتى هيئة علماء السودان..

*أو بالأحرى؛ ما كنا نسميها هيئة علماء السلطان!..

*فهنالك عجيبة أشد عجباً من كونها ما زالت موجودة ؛ بل وتصرح (كمان)..

*فقد قالت الهيئة أمس، إنها كانت تسدي النصح للبشير..

*لا بالـله!!..وكأن العهد قد طال بيننا وأيام البشير؛ وأيام علماء السلطان معه..

*أيام كانوا يبكون له كي لا يسافر..خوفاً على حياته..

*وأيام كانوا يسكتون – كما الشيطان الأخرس – وبشيرهم يحمي الفساد..والمفسدين..

*ويسكتون ورصاصه يحصد أرواح مواطنيه..بلا رحمة..

*ويسكتون وأهله – وأهل حزبه – يرفلون في نعيم (سفيه) ؛ وأبناء شعبه جائعون..

*بل، ويسكتون وهم أنفسهم يتنعمون بالفارهات ؛ في أوان مسغبة..

*ولعل صور مداخل أمكنة اجتماعاتهم تثبت ذلك..وتضبطه متلبساً بصفة الدعة..

*فمحاولة ركوب الموجة الآن – إذن .. أقبح من فعائلهم هذه..

*وربما كنا نحترمهم لو أنهم بقوا على ولائهم السلطاني ؛ من باب الصدق مع الذات..

*بل، بلغ من بؤس حالهم هذا أن شبهناهم بكلب جارنا عبد القوي..

*فهو ما كان يعير التفاتاً لأيما كائن يمر بجواره..وهو باسط ذراعيه بالوسيط..

*لا ينبح في وجه حمار..ولا جمل..ولا حتى غريب (مريب)..

*ولكن نباحه القبيح يُسمع في كل أجزاء الحي عند رؤيته (كتاكيت) بالقرب منه..

*وكذلك علماء السلطان..الذين يحاولون تجميل وجوههم الآن..

*ما كانوا يصرخون إلا في وجوه صغائر الأمور..وسفاسفها؛ ويتركون عظائمها..

*فليتركوا الثورة الآن في حالها..ما تركتهم..

*ولم تُذكِّرهم حتى بعبارتهم الأثيرة أيام الدماء ..واقتحام البيوت..

*عبارة (الخروج على الحاكم حرام)..

*و(حرام) أن تظل الهيئة السلطانية هذه باقية إلى اليوم؛ كأحد معالم الدولة العميقة..

*ولا يقل عجباً عن هذه الهيئة السيد علي الحاج..

*فقد كان (بجحاً) جداً – وقوي العين – وهو يعلن عدم اعترافه بحكومة حمدوك..

*والسبب أنها – حسب قوله – غير ذات شرعية..

*أما نظامه الساقط ،فقد كان شرعياً تماماً – في نظره – وهو يسرق السلطة بليل..

*ومنطقه هذا هو قمة الـ (لا) منطق السياسي..والأخلاقي..

*بل وحتى الديني ؛ “أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم”؟.. وتنسون انقلابكم؟..

*رغم أن الوضع الحالي جاء نتاج ثورة شعبية (دامية)..

*وشهد على دمائها هذه – ودموية البشير – علي الحاج هذا نفسه.. حتى آخر لحظة..

*وشاهدها من شرفة القصر أخوه السنوسي..بجوار البشير..

*ويشهد التاريخ الآن أن علي الحاج غير (أمين) مع ذاته.. وليته (خلاها مستورة)..

*وينافس علي الحاج في عجيبته هذه طلاب (الوطني) بالجامعات..

*فهم يتحدثون – كذلك – عن الشرعية..والحرية..والعدالة ؛ (ناس العصي والسيخ)..

*ويقولون إن صناديق الاقتراع هي أساس الديمقراطية..

*ولا أدري وفقاً لنتائج أي صناديق اقتراع استلم رئيسهم السلطة ليلة (30) يونيو بها؟..

*منقلباً على حكومة أتت عبر صناديق الاقتراع..

*فيا علماء السلطان..و يا علي الحاج..و يا طلاب حزب البشير بالجامعات..

*ما من خاتمة تناسب عجائبكم هذه، أفضل من الواردة أدناه :

*يا سبحان الـله!!.