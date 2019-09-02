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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت الفنانة الأردنية صفاء سلطان أنها تزوجت في السر من شخصية أردنية نافذة رفضت الإفصاح سوى عن الاسم الأول من اسمه وهو “أحمد” ثم تطلقت منه بعد ذلك.
وخلال إحدى حلقات برنامج “أكلناها” التلفزيوني أكدت صفاء أنها ظلمت نفسها حين وافقت على هذه الزواج مشيرة إلى أنها خرجت منه دون أي شيء.
وفي إجابة على سؤال المذيع الفنان باسم ياخور ، حول ترشيحها لأحد الأسماء للزواج منه لتأمين مستقبلها وأبنائها أجابت صفاء دون تردد “أختار الأمير الوليد بن طلال”.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة أردنية تطلب الزواج من “الوليد بن طلال” وهذا ما كشفته عن شخصية نافذة تزوجها.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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