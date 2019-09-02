عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

اعتداء وطرد”الأصم” و”سلك” من ندورة بالفاشر

الطاهر لـ”الصيحة”: البشير تحفّظ عن ملفات تضر بالأمن القومي

حمدوك يستبعد بعض مرشحي”التغيير” ويسمى امرأة للخارجية

أخبار اليوم

الحرية والتغيير تتأسف للربكة والاعتداء على أبرز قياداتها في ندوة الفاشر

تقرير لمراسل (أخبار اليوم) بالفاشر ولجنة العمل الميداني بالحرية والتغيير تصدر بياناً توضيحياً

ياسر عرمان : تكالب النخب علي السلطة يؤذي منجزات الثورة ويكرس القبح

هيئة الدفاع تفند تعرض البشير لموجة اضطراب نفسي وتنفي مطالبتها بسرية المحاكمة

حزب الأمة القومي : الترشيحات الوزارية تجاوزت المعايير والمنهجية

الوطن

تحركات لإعادة أصول حكومية بيعت بطريقة غير قانونية

جماهير غاضبة تقتحم منصة ندوة قوى الحرية بالفاشر

حمدوك يستبعد مرشحين ويسمي امرأة للخارجية

تأثر أكثر من “17” ألف فدان بالأمطار بسنار

الانتباهة

أحداث عنف في ندوة”التغيير” بالفاشر

الفحص الأمني يستبعد”3″ مرشحين للحكومة

إبعاد متفلتي بورتسودان لسجون دارفور

جماهير غاضبة محسوبة على”الثورية” تقتحم ندوة لـ”الحرية”

السيادي: احتياطي ضخم جدًا من السيولة في المركزي

محامي المخلوع: البشير يعي ما يقول وغير مضطرب نفسيًا

جيش جوبا يتستر على مقتل جنرال في معارك غرب بحر الغزال

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السوداني

حمدوك يعتمد”13″ وزيرًا بينهم امرأة للخارجية

رئيس الوزراء: لم نأت للانتقام ولن أفصل شخصًا بالخدمة تشفيًا

الأمة القومي: ترشيحات الوزراء لا تلبي طموحات الشعب

الشرطة تنهي غموض جريمة قتل أبكت مرتكبها

الدقير إلى جوبا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية

السيادي: توفير”30″ مليون دولار لاستيراد الأدوية

الجريدة

اعتداء على الأصم و”سلك” بالفاشر

حالات إسهال وحميات وسط الأطفال بأم درمان

تجمّع العاملين بشركة سكر كنانة يطالب بإعادة المفصولين تعسفيًا

التيار

“التيار” تنقل التفاصيل الكاملة لأحداث الفاشر

أشهر مصوري الثورة”شوتايم” يتعرّض لمحاولة دهس

مراسيم تصدر اليوم بعدد وأسماء الحقائب الوزارية

“12” ألف حالة إصابة جديدة بـ”السرطان”