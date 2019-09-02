وزارة“المالية”: لا اتجاه لشراء عربات دستورية جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قطعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بعدم شروعها في شراء عربات دستورية للوزاراء الجُدد. وأوضحت المالية في منشور أمس، أن الوزارة ليس لديها أي اتجاه أو توجيه باستيراد (250) عربة “لاندكروزر” في هذا الوقت تحديداً خاصة وأن البلاد تُجابِه العديد من المشاكل والابتلاءات التي أثرت بصورة ملحوظة على بعض مناطق السودان، وأشارت إلى أن الشعب السوداني في هذه المرحلة ينتظر من الحكومة الجديدة أن تقدم له أفضل الخدمات وأن تُراعي حقوق المواطن والوطن. المادة السابقة لن نصدقك يادكتور الجزولي مهما قلت المقالة القادمة ندوة الحرية والتغيير بالفاشر… نتائج الإقصاء…

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