موكب “الرايات البيضاء” يصل بورتسودان لدعم التعايش السلمي في المدينة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل مدينة بورتسودان أمس، موكب “الرايات البيضاء” الذي تحرّك السبت من مدينة كسلا قاطعاً نحو (600) كيلو متر سيراً على الأقدام، رافعاً هتافات تنبذ القبلية وتحض على السّلم الاجتماعي.

والمَوكب عبارة عن مُبادرة شعبية لحقن الدماء التي سالت نتيجة الصراع بين قبيلتي “النوبة والبني عامر” بمدينة بورتسودان خلال الأيام الماضية. وردّد المُشاركون هتافات تحض على التعايش السلمي بين مُكوِّنات المدينة من شاكلة “نوبة وبني عامر إخوان لمانا وطن اسمو السودان”، و”البلد دي حقتنا والسودان قبيلتنا” و”عُنصري ومتآمر كل البلد نوبة وبني عامر”، و”حلم العالم ناس تتسالم والبني آدم صافي النية”.

واستقبلت بورتسودان عند مدخلها موكب “الرايات البضاء” بموكب جماهيري آخر تقدّمه سفير النوايا الحسنة الفنان سيدي دوشكا، والتقى الموكبان عند “صينية ترانزيت” قبل أن يتوجّها في موكبٍ واحدٍ لدار اتّحاد الأدباء والفنانين بالمدينة لإقامة ليلة وطنية عن المُناسبة.