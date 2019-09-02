السيادي: إحتياطي ضخم جداً من السيولة في المركزي

الخليج 365 : قال عضو المجلس السيادي اللواء إبراهيم جابر إن بنك السودان يمتلك احتياطياً ضخماً جداً من السيولة.

وقال جابر في حوار مع (الإنتباهة) إن ديون السودان الخارجية بلغت (57) مليار دولار. وفي ذات السياق أكد جابر أن الإمدادات الطبية تمتلك بمخازنها 93% من حاجة البلاد للأدوية، وأشار إلى أن الأدوية المنقذة للحياة متوفرة بنسبة 100%.

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