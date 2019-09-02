تصريحات مثيرة للاعبان من انيمبا النيجيري حول مباراة الهلال

الخليج 365 : رفع لاعبا فريق انيميا النيجيري المهاجم محمد عباس ولاعب الطرف الأيسر دانيال شعار الثأر من فريق الهلال بعد أن اخرج فريق الاشانتي الغاني من دور المجموعات العام الماضي حيث كان اللاعبان في الاشانتي وانتقلا الي انيمبا وحذر اللاعبان زملائهم اللاعبين من الهلال وطالبوهم بعدم التهاون خصوصا وان الأزرق أصبح يلعب بقوة خارج أرضه.

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