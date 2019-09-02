الإسرائيلي الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا في مناطق متعددة بالضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات شعبية “معادية”.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى ( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ5700 أسير، بينهم 230 طفلا و48 أسيرة و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. القدس العربي المادة السابقة بيل ينقذ زيدان من الهزيمة الأولى ويطرد في الدقيقة الأخيرة المقالة القادمة فنانة أردنية تطلب الزواج من “الوليد بن طلال” وهذا ما كشفته عن شخصية نافذة تزوجها.!

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