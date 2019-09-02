بيل ينقذ زيدان من الهزيمة الأولى ويطرد في الدقيقة الأخيرة

الخليج 365 :

أنقذ النجم الويلزي غاريث بيل فريقه ريال مدريد من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أحرز هدفين قاد بهما الفريق الملكي للتعادل 2 – 2 مع مضيفه فياريال في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي واصل نزيف النقاط، بعدما سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، إلى خمس نقاط في المركز الخامس، فيما رفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.

وبادر فياريال بالتسجيل عبر لاعبه جيرارد مورينو في الدقيقة 12، بعد لجوء حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكن بيل أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعاد فياريال للتقدم من جديد، بعدما أحرز مويسيس غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 74، لكن بيل عاد لهز الشباك مجددا، ليحرز هدف التعادل للريال في الدقيقة 86. وأنهى الريال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، لحصوله على الإنذار الثاني.