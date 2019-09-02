الإندبندت البريطانية : عوض الجاز نهب مبلغ 64 مليار دولار

أوردت صحيفة الإندبندت البريطانية عن مقال وثائقي (ويكليكس) عن عوض أحمد الجاز القيادي النافذ في الحكومة السودانية المخلوعة ، والذي قالت الوثائق أنه جمع مبلغ (64) مليار دولار بالتربح من منصبه كنافذ سياسي ، عبارة عن صفقات تعدين وتنقيب وتكرير النفط في إفريقيا .

وذكرت الصحيفة أن الجاز يملك أصولاً في عدد من مدن العالم بمبلغ (2) مليار دولار بالإضافة الى منتجع townhouse قبالة شواطئ جزر مايوركا الإسبانية وآخر في مدنية أنطاليا التركية .

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وذكر المصدر ( ويكليكس ) عن حسابات في كل من CIBC كنديان انبريال بسنغافورة تقدر ب(7) مليار دولار وبنك CIMB الإسلامي كوالا لامبور تقدر ب(12) مليار دولار إضافة الى أسهم لمجموعة شركات عاملة في قطاع التعدين في تكرير النفط في العالم لم يحصر تقديرها بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )