بعد (15) عاماً من الانقطاع.. دخول (72) عربة سُيّاح إلى جبل مرة

وصلت “72” عربة سُيّاح أجانب وسودانيون إلى جبل مرة بدارفور بعد “15” عاماً من العزلة بسبب الحرب في دارفور، فيما وجه نائب رئيس المجلس السيادي وقائد عام قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي لجنة سلام جبل مرة باستكمال مسيرة السلام في جبل مرة وولايات دارفور.

وطالب حميدتي في اجتماع بالعاصمة الخرطوم مع قادة “6” فصائل انشقت من حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور وقعت مؤخراً السلام, طالبها بتنمية المنطقة والاهتمام بالسياحة في وقت كشف فيه منسق قوات الدعم السريع بجبل مرة ومهندس اتفاقيات السلام مع الحركات المنشقة من عبد الواحد نور، عامر يوسف عن رغبة “7” فصائل أخرى تابعة لعبد الواحد محمد نور للإنضمام إلى خيار السلام.

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واكد يوسف في تصريحات أمس الأحد بحسب صحيفة آخر لحظة, أعقبت لقاء الفصائل الستة بنائب رئيس المجلس السيادي أن أهالي جبل مرة الآن لديهم رغبة جامحة في تحقيق السلام.

وكشف عامر عن استقبال مناطق مرتجلو، وقلول شرق ولاقي والاستراحة بجبل مرة لـ “72” عربة تحمل سياح أجانب وسودانيين بعد سنوات طويلة الأمر الذى يؤكد استقرار المناطق التابعة لجبل مرة.

وقطع يوسف بتعهد حميدتي بإنزال جميع بنود الاتفاق مع الفصائل الستة علي أرض الواقع بجانب التنمية وتوفير الخدمات وبناء الطرق. وأكد أن نائب رئيس المجلس السيادي وجه للجنة سلام جبل مرة باستمرار التفاوض مع الفصائل الأخرى وصولاً إلى السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)