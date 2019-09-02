منتحل صفة قوات الدعم السريع وآخرون يسرقون 83 جوال سمسم

وسط إهتمام كبير وإشراف من قبل شرطة رئاسة أم درمان برئاسة قبطانها الدكتور علاء الدين السنهوري ، وبإشراف رئيس قسم شرطة الصناعات العقيد صابر عثمان تمكنت شعبة مباحث الصناعات من القاء القبض على عدد 4 ومن ضمنهم متهم يرتدي زي قوات الدعم السريع وهو منتحل الشخصية .

حيث قام المتهمون بمساعدة الخفير من سرقة 83 جوال سمسم من أحد المخازن بالسوق الشعبي أم درمان .

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وبالحس الأمني العالي تمكنت شعبة مباحث الصناعات من القبض على اللصوص وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 174 ، وبحسب صحيفة الدار ، قد كلف الملازم أول طه محمد الشيخ بفتح يومية التحري ضد المتهمين لتقديمهم للعدالة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)