منتحل صفة قوات الدعم السريع وآخرون يسرقون 83 جوال سمسم

التاريخ: 02-سبتمبر-2019
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وسط إهتمام كبير وإشراف من قبل شرطة رئاسة أم درمان برئاسة قبطانها الدكتور علاء الدين السنهوري ، وبإشراف رئيس قسم شرطة الصناعات العقيد صابر عثمان تمكنت شعبة مباحث الصناعات من القاء القبض على عدد 4 ومن ضمنهم متهم يرتدي زي قوات الدعم السريع وهو منتحل الشخصية .
حيث قام المتهمون بمساعدة الخفير من سرقة 83 جوال سمسم من أحد المخازن بالسوق الشعبي أم درمان .
وبالحس الأمني العالي تمكنت شعبة مباحث الصناعات من القبض على اللصوص وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 174 ، وبحسب صحيفة الدار ، قد كلف الملازم أول طه محمد الشيخ بفتح يومية التحري ضد المتهمين لتقديمهم للعدالة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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