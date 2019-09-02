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الدقير يغادر إلى جوبا للقاء قادة الجبهة الثورية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-سبتمبر-2019

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الدقير يغادر إلى جوبا للقاء قادة الجبهة الثورية

 

 

أعلن المؤتمر السوداني ان رئيسه عمر الدقير سيغادر الى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا فجر اليوم في زيارة قصيرة للاجتماع بقادة الجبهة الثورية سعياً لاستكمال النقاشات والحوارات حفاظاً على وحدة قوى الحرية والتغيير بما يمكنها من استكمال مهام الثورة, وعلى رأسها مهمة الوصول لسلام عادل وشامل.

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وأوضح المؤتمر السوداني في بيان مساء أمس  أن زيارة الدقير تتخللها لقاءات رسمية وشعبية مع قادة بدولة جنوب السودان تمتيناً لأواصر العلاقات بين البلدين.

 

وشدّد المؤتمر السوداني على ان الحزب يعي أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها تقف فيها ثورة ديسمبر المجيدة على أعتاب  مرحلة تحقيق أهدافها بعد تشكيل السلطة المدنية الانتقالية, وبحسب صحيفة آخر لحظة نوه الى ان هذه الأهداف تحول دونها معارك وصعاب عديدة يتزود فيها الشعب السوداني بقوة الارادة وقطع الحزب بان مواجهة هذه التحديات يتطلب الحفاظ على الوحدة والصبر على التباينات والتركيز على الاولويات وترتيبها بشكل صحيح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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