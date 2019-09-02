ترقب كبير لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

أكد القيادي في تحالف “قوى الحرية والتغيير”، محمد ضياء الدين، أن تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيعلن اليوم، بعد الفراغ من تنقيح قائمة المرشحين للوزارات والتوافق مع المجلس السيادي بشأنها.

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وقال ضياء الدين بحسب صحيفة الإنتباهة، إن سبب تأخير إعلان أعضاء الحكومة، يعود إلى إجراء الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزارية، وأشار إلى أن الإجراء ضروري قبل الإعلان رسمياً عن التشكيل الحكومي.

ونفى ضياء الدين وجود تحفظات من قبل رئيس الوزراء حول بعض الأسماء المرشحة على القائمة التي سلمتها قوى التغيير، وأضاف أن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)