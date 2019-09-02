تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “حمدوك” يعتمد (13) وزيراً بينهم امرأة للخارجية * رئيس الوزراء: لم نأت للانتقام ولن أفصل شخصاً بالخدمة تشفياً * الأمة القومي: ترشيحات الوزراء لا تلبي طموحات الشعب * الشرطة تنهي غموض جريمة قتل أبكت مرتكبها الصيحة: * اعتداء.. وطرد (الأصم) و(سلك) من ندوة بالفاشر * الطاهر لـ(الصيحة): البشير تحفظ عن ملفات تضر بالأمن القومي * “حمدوك” يستبعد بعض مرشحي “التغيير” ويسمي امرأة للخارجية المجهر: * قيادي بالحرية والتغيير: إعلان تشكيل الحكومة اليوم * اعتداء على وفد “قوى الحرية” يلغي ندوة سياسية بالفاشر * المجلس السيادي يتكفل بعلاج جرحى ومصابي أحداث بورتسودان الجريدة: * اعتداء على الأصم و(سلك) بالفاشر * حالات إسهال وحميات وسط الأطفال بأم درمان * تجمع العاملين بشركة سكر كنانة يطالب بإعادة المفصولين تعسفياً اليوم التالي: * (220) بلاغاً ضد رموز النظام البائد في نيابة مكافحة الفساد Advertisements * “الحرية والتغيير”: توقعات بإعلان الحكومة اليوم * تعرض قيادات الحرية والتغيير للاعتداء بالفاشر * مصدر بنيابة الفساد: الاتهامات في قضية الأقطان ستطال آخرين الإنتباهة: * أحداث عنف في ندوة “التغيير” بالفاشر * الفحص الأمني يستبعد (3) مرشحين للحكومة * إبعاد متفلتي بورتسودان لسجون دارفور * خضوع نظاميين نورطوا في أحداث بورتسودان لمحاكم عسكرية آخر لحظة: * (الأمة) ينتقد قائمة المرشحين و”حمدوك” يستبعد قيادي بالحرية * أحداث شغب تلغي احتفالاً لـ(التغيير) بالفاشر * حملة لمقاطعة اللحوم وتوفير (30) مليون دولار للأدوية * لجنة حكومية تطالب بإعادة أصول تم بيعها بطريقة غير قانونية الدار: * الإندبندت البريطانية: عوض الجاز نهب مبلغ (64) مليار دولار * بالصورة والقلم: القبض على المتهمين بقتل تاجر الصالحة والمتهم الأول يجهش بالبكاء * الوثيقة الدستورية تحدد إعلان حالة الطوارئ * الإرهابي كارلوس: ظلمني البشير ودعواتي لله أطاحت بنظامه * استشهاد بطل الأولمبياد خالد بشارع النيل بأم درمان * حزب الأمة ينتقد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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