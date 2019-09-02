حزب الله يدمر آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود ويقتل كل من فيها

الخليج 365: قال بيان لحزب الله اللبناني إن “مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد”

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن “قتل وجرح من” في داخل الآلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

وقال بيان الحزب إنه “عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة “الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر” بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها”. سبوتنيك المادة السابقة الهيئة العربية للاستثمار تُقر مشروعات للإنتاج الزراعي بالسودان المقالة القادمة أول تعليق إيراني على هجمات “حزب الله” اللبناني ضد النظام الصهيوني

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