مذيعة قناة النيل الأزرق تغرد بخصوص مباراة الهلال والوصل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت المذيعة ريان الظاهر إنها ضد التعصب ولا تشجعه، مشيرة في منشور بصفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى أن الظلم التحكيمي كان واضحاً في مباراة الهلال والوصل الإماراتي، وأن الحكم حرم الهلال من مواصلة المشوار مما أثار غضب الجماهير.
ريان عرفت باهتماماتها الرياضية الواسعة، ومتابعة أهم أحداثها المحلية والعالمية ودائماً ما تجد منشوراتها الرياضية في مواقع التواصل اهتمام الكثيرين
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