“إبراهومة”: لعبنا أمام الوداد البيضاوي بـ”16″ لاعباً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ المدير الفني للفرقة الحمراء إبراهيم بأنّه خاض مباراته أمام الوداد البيضاوي وسط ظروفٍ متباينة للغاية بعدما ضربت الغيابات صفوف فريقه ما جعله يواجه منافسه بـ”16″ لاعبًا فقط، كاشفًا عن أنّه أدّى اللقاء وفق ما أتيح له من عناصر.

وقال المدرب الشهير بـ”الديسكو” في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم”السبت” بعد نهاية المباراة إنّ فريقه افتقد لعدد من اللاعبين بقيادة أمير كمال،صلاح نمر، رمضان عجب، وبكري المدينة.

وأضاف” خضنا اللقاء وسط غياب كلٍ من أمير كمال، ورمضان عجب، وصلاح نمر، وبكري المدينة لأسبابٍ مختلفة، وأعتقد أنّ هذا كان له تأثير كبير في مستوى الفريق ولكّن في النهاية لعبنا بشكلٍ جيّد”.

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وحسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة المريخ السوداني والوداد البيضاوي ضمن ذهاب دور الـ”32″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضح إبراهيم حسين أنّه دخل المباراة دون اكتمال القائمة أمام الوداد البيضاوي، مشيرًا إلى أنّ البدائل نجحت في تقديم مستوى مثالي برغم من ابتعاد بعضهم عن المشاركة لفترة طويلة.

وتابع”البدائل استطاعت أنّ تجتاز التجربة بشكلٍ كبير، وأنا سعيد لمستوياتهم دون شك”.

يشار إلى أنّ المريخ سيخوض مباراة الإياب بالجزائر أمام الوداد البيضاوي في الثالث عشر من الشهر الحالي وسيكون في حاجةٍ إلى الفوز بهدفٍ لضمان استمراره في البطولة العربية.