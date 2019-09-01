الدقير يُغادر إلى جوبا للقاء قادة الجبهة الثورية

أعلن المؤتمر السوداني أن رئيسه عمر الدقير سيُغادر إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا فجر غدٍ “الاثنين” في زيارة قصيرة للإجتماع بقادة الجبهة الثورية سعياً لاستكمال النقاشات والحوارات للحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير بما يُمكنها من استكمال مهام الثورة وعلى رأسها مهمة الوصول لسلام عادل وشامل.

وأوضح المؤتمر السوداني في بيان مساء اليوم “الأحد” أن زيارة الدقير تتخللها الزيارة لقاءات رسمية وشعبية مع قادة بدولة جنوب السودان تمتيناً لأواصر العلاقات بين البلدين.

وشدد المؤتمر السوداني على أن الحزب يعي أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها تقف فيها ثورة ديسمبر المجيدة على أعتاب مرحلة تحقيق أهدافها بعد تشكيل السلطة المدنية الإنتقالية، ونوه إلى أن هذه الأهداف تحول دونها معارك وصعاب عديدة يتزود فيها الشعب السوداني بقوة الإرادة.

وقطع الحزب بأن مواجهة هذه التحديات يتطلب الحفاظ على الوحدة والصبر على التباينات والتركيز على الأولويات وترتيبها بشكل صحيح.