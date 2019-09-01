واشنطن تدعم حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها على حدود لبنان

عبرت الحكومة الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقها من التوتر المتزايد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، مؤكدة دعمها لإسرائيل كما حذرت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران من قيامها بتصرفات تهدد أمن لبنان.
وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ذكر في وقت سابق أن الحريري اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، عقب تبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.
واحجم مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن التطرق إلى أي نقاشات دبلوماسية لكنه قال "نحن على دراية بتلك التقارير ونشعر بقلق بشأن التوتر المتزايد على الحدود.. الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
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