مناسيب المياه بنهر "الدندر" تتجاوز الـ 12 متراً

سجلت مناسيب نهر الدندر اليوم “الأحد” ارتفاعاً كبيراًَ ووصلت عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الرى والموارد المائية الى 12،30 متراً مقارنة مع منسوب يوم أمس الذى سجل 11،80 متر بارتفاع 50 سنتمتراً عن منسوب الأمس .

وأوضح معتمد محلية الدندر المكلف أبوسن الأحيمر رئيس لجنة طوارئ الخريف بالمحلية أن المحلية أكملت جاهزيتها لتجاوز أي زيادة في المناسيب، وأشار إلى الجسور والمعابر والسدود الواقية والردميات وصيانة وتعلية طريق الدندر الشرقي فضلاً عن صيانة وتعلية سد خور العطشان الذي نفذته اللجنة الفنية للطوارئ بولاية سنار.

ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الهشاشة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.