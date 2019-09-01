سجلت مناسيب نهر الدندر اليوم “الأحد” ارتفاعاً كبيراًَ ووصلت عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الرى والموارد المائية الى 12،30 متراً مقارنة مع منسوب يوم أمس الذى سجل 11،80 متر بارتفاع 50 سنتمتراً عن منسوب الأمس .
وأوضح معتمد محلية الدندر المكلف أبوسن الأحيمر رئيس لجنة طوارئ الخريف بالمحلية أن المحلية أكملت جاهزيتها لتجاوز أي زيادة في المناسيب، وأشار إلى الجسور والمعابر والسدود الواقية والردميات وصيانة وتعلية طريق الدندر الشرقي فضلاً عن صيانة وتعلية سد خور العطشان الذي نفذته اللجنة الفنية للطوارئ بولاية سنار.
ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الهشاشة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر مناسيب المياه بنهر "الدندر" تتجاوز الـ 12 متراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.