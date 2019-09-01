كاتب سعودي متصهين: سنقف مع إسرائيل وسندعمها بقوة إذا اجتاحت القوات لبنان !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فجر الكاتب السعودي المتصهين عبد الحميد الغبين، موجة غضب واسعة بدعوته لدعم إسرائيل ضد حزب الله إذا نشبت الحرب مجددا في لبنان وزعمه أن الاحتلال الإسرائيلي دولة سلام.

“الغبين” المعروف باستماتته في الدفاع عن إسرائيل والتطبيع معها، تساءل في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية #لبنان لاجتثاث #حزب_الله”

ليجيب على نفسه ويكشف عن دعمه للاحتلال:”لقد تغير المشهد تماما عن2006وتغيرت معه مفاهيم وقيم كثيرة إتجاه #إسرائيل وحزب الله الأولى أثبتت الأحداث أنها دولة سلاموختم الكاتب السعودي المحسوب على النظام تغريدته بزعمه أن معظم الشعب العربي سيقف مع إسرائيل. المادة السابقة هكذا تعاملت الملكة إليزابيث الثانية مع سياح لم يتعرفوا عليها

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