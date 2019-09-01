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هكذا تعاملت الملكة إليزابيث الثانية مع سياح لم يتعرفوا عليها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مازحت الملكة إليزابيث الثانية السياح الذين لم يتعرفوا عليها عندما كانت تتجول في قلعة بالمورال الاسكتلندية.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية كانت الملكة تتجول مع حارس واحد عندما اقترب منها السياح الأمريكيون وسألوها إن كانت من السكان المحليين.
وبحسب الصحيفة أجبات الملكة بالإيجاب، ثم سألوها عما إذا كانت قد قابلت الملكة سابقا، فقالت الملكة “كلا لم أقابلها من قبل ولكن هذا الشرطي قابلها”.
وتشتهر الملكة إليزابيث بحبها للمزاح، فخلال اجتماعها مع نائب الوزير الأول لأيرلندا الشمالية مارتن ماك جينيس في قلعة هيلزبورو في بلفاست استقبل السياسي الملكة وسألها عن صحتها أجابت الملكة أنها ما زلت على قيد الحياة”.

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