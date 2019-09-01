فنانون يغنون لصالح متضرري السيول

الخليج 365 : ترتب مجموعة من الفنانين الشباب بقيادة هاني عابدين، منتصر هلالية، أحمد فتح الله وعمر جعفر، لإحياء حفل جماهيري يعود ريعه لصالح المتضررين من السيول والأمطار، يعلن عنه خلال هذا الأسبوع، وكانت المجموعة قد سيرت قافلة لمنطقة ود رملي بمبادرة من الموسيقي خالد جكنون، حوت خيماً ومشمعات، وقد وجدت القافلة ثناء أهل المنطقة الذين استقبلوها بالحفاوة والترحاب وعبارات الشكر، بحسب صحيفة آخر لحظة.

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