أول تعليق إيراني على هجمات “حزب الله” اللبناني ضد النظام الصهيوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقت إيران اليوم الأحد، على هجمات حزب الله اللبناني، تجاه إسرائيل، وذلك بعد القصف الأخير.

وقال على شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حسب “رويترز”، إن هجوم حزب الله على الجيش الإسرائيلي هو رد بالمثل من قبل الجماعة.

واعتبر شمخاني أن سياسة حزب الله تستند إلى الدفاع عن مصالح لبنان.

وتابع شمخاني “سياسات جماعة حزب الله اللبنانية تهدف إلى حماية مصالح لبنان”، وذلك في تعقيبه على هجوم الجماعة على الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد.

وقال علي شمخاني “إن حزب الله يتمتع بدعم شعبي كبير في لبنان…معاقبة حزب الله للنظام الصهيوني هي رد بالمثل يظهر تصميم جبهة المقاومة على مواجهة التهديدات”.

قال بيان لحزب الله اللبناني إن “مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد”.

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن “قتل وجرح من” في داخل الآلية.