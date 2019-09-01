الهيئة العربية للاستثمار تُقر مشروعات للإنتاج الزراعي بالسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أقرت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المســاهمة فــي حزمة مــن مشــروعات الإنتــاج الزراعي والسلع الغذائيــة الأساســية، في السودان وعدد من الدول العربية لســد الفجــوة الغذائيــة في المنطقة، على رأسها مشــروع إنتــاج الخضــر وتعبئتهــا ومســلخ وســوق الماشــية والأعــلاف فــي الســعودية.
وحظي السودان بحسب تقرير نشرته وكالة السودان للأنباء، بمشروع تأهيــل مصنــع النشــا والجلوكــوز فــي الســودان، بينما اعتمدت الهيئة مشــروعاً لإنتــاج الدجــاج اللاحــم فــي البحريــن، وصنــدوقاً اســتثمارياً للصــادرات الزراعيــة لــدول المغــرب العربــي، وتوســعة مشــروع لإنتــاج اللقاحــات والأمصــال البيطريــة فــي مصر ومشــروعاً لإنتــاج الحبــوب والأعــلاف فــي الجزائر، وصنــدوقاً للاســتثمار الزراعــي.
واعتمدت الهيئــة خلال زياراتها لمشروعاتها بزيــادة مســاهمتها فــي عــدد مــن شــركاتها القائمــة وإعــادة تأهيل شــركة ســكر النيــل الأبيــض، وشــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث فــي الســودان.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الهيئة بنهاية عام 2018 حوالي 607 مليون دولار تمثل 80% من رأس المال المدفوع، وتتنوع اســتثماراتها في الشــركات القائمــة والشــركات قيــد التأســيس علــى أربعــة قطاعــات رئيســة، وهــي، الخدمــات الزراعية، وقطــاعات الإنتــاج النباتــي، و الحيوانــــي، وقطــاع التصنيــع الزراعــي.
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