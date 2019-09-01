جرام الذهب يسجّل إرتفاعاً جديداً بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب يوم الأحد طبقاً لصاحب مجوهرات بالخرطوم، ارتفاعاً طفيفاً بأسواق العاصمة، حيث بلغ سعر البيع عيار 21 (3200) جنيه، فيما بلغ سعر الشراء للجرام مبلغ 2800 جنيه. وعزا محمد عبدالرحمن صاحب مجوهرات بالخرطوم الارتفاع في أسعار الذهب بأنواعه المختلفة (كويتي وبحريني وسعودي وتركي)، لعدم توفر السيولة واهتمام الأسر بالاحتياجات الأساسية. وشهدت الأيام الماضية ركوداً في حركتي البيع والشراء.

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