إتحاد الكرة السوداني يشرع في خطوة تجاه مباراة المريخ والوداد البيضاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن شروعه في إجراء اتصالات مع ناديي المريخ الخرطوم والوداد البيضاوي المغربي لتأجيل مباراة الإياب في دور الـ”32″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم فإنّ رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة نصر الدين أحمد حميدتي طالب بتأجيل المباراة لتلعب في الخامس من أكتوبر القادم بدلاً عن الثامن عشر من الشهر الحالي. وقال نصر الدين حميدتي إنّ الخطوة تأتي للمواجهة المرتقبة التي تنتظره في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقرّر لها الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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