تأثر أكثر من 17 ألف فدان زراعي بولاية سنار بالأمطار

الخليج 365 :

غمرت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية سنار مساحات زراعية واسعة، وألحقت بها أضراراً كبيرة، بعد أن فاقت معدلاتها أمطار العام الماضي، حيث قدرت خسائر الموسم الحالي بحسب تقديرات أولية بأكثر من 17.000 فدان.

وأوضح وزير الإنتاج والموارد الطبيعية المكلف بولاية سنار، علي الحاج خشم الموس، لوكالة السودان للأنباء، أن جملة المساحات المتأثرة بالفيضانات بمحليات الولاية بلعت 7290 فدان موز، 450 فدان مانجو، 4070 فدان خضروات، مشيراً إلى أن هذا الحصر أولي، مؤكداً أن الوزارة شرعت بالطواف الميداني حتى تقف على حجم الضرر الحقيقي،

كما أشار إلى جملة المساحات التي غمرتها الأمطار بالمشاربع المروية بلغت (250) فدان قطن و(2729) فدان ذرة.

من جهته أبان مدير إدارة القطاع المطري بوزارة الإنتاج بالولاية، الهادي الصادق، أن المساحات التي تأثرت بمياه الأمطار بلغت (30000) فدان بوحدة السكر، ويجري حصر المساحات المتضررة جراء مياه الأمطار بمحليات الولاية الأخرى، ودعا إلى التكاتف والعمل سوياً لتخطي الأزمات من أجل الوطن.