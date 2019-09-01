الكاردينال : لهذه الاسباب قررنا شطب حسين الجريف وصلاح سيواصل العمل الفني

الخليج 365 :

أطل الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عبر قناة النادي الفضائية بمداخلة هاتفية تحدث خلالها في العديد من القضايا التي تخص الراهن الهلالي الحالي، وإستهل الكاردينال حديثه بالتعليق على مباراة الهلال الاخيرة امام فريق الوصل الإماراتي قائلا: الهلال قدم مباراة كبيرة وخرافية أمام الوصل وظهر اللاعبين بعزيمة واصرار كبير من اجل تحقيق الانتصار الذي تحقق ولكن التأهل لم يتحقق، على الصعيد الشخصي راض تماما على اداء اللاعبين وعلى الجهاز الفني بقيادة المدرب صلاح محمد أدم الذي وضع خطة مختلفة تماما جعلت شكل الفريق يظهر في أفضل صورة غير أن التحكيم لم يكن في الموعد.

وهنا أضاف: التحكيم في مباراة الهلال والوصل كان سيء للغاية، كنا نعتقد أن الاتحاد العربي لكرة القدم لديه حكام أفضل من الاتحاد الافريقي المعروف تاريخيا بسوء التحكيم ولكننا شاهدنا خلاف ذلك حيث تعرض الهلال لظلم التحكيمي كبير وواضح في مواجهة الذهاب بالإمارات وفي لقاء العودة في السودان، وقاد ذلك الظلم لتصرفات منفلتة من بعض المشجعين اتجاه الحكم، عموما انا مبسوط جدا من اداء اللاعبين والجهاز الفني وقد وجهت بصرف حافز ألف دولار لكل لاعب، سيتم صرفها للاعبين.الكاردينال كشف خلال حديثه التلفزيوني عن إتخاذهم لقرار بإيقاف اللاعب حسين إبراهيم “الجريف” عن التدريبات لحين شطبه بصورة رسمية خلال شهر إكتوبر، بسبب ماوصفه بالغلطة القاتلة في مباراة الوصل والتي تكررت من نفس اللاعب في عدة بطولات وكلفت الهلال الكثير، واشار إلى أن معظم الاهداف التي ولجت شباك الهلال جاءت نتيجة من اخطاء لهذا اللاعب الذي سيتم إخلاء خانته بشكل رسمي، مبينا ان القرار صدر عقب المباراة مباشرة ولا رجعة فيه رغم تدخل الأجاويد.

وتحدث الدكتور أشرف سيد احمد الكاردينال أيضا عن المدرب التونسي نبيل الكوكي وتداعيات إعفائه عن الاشراف الفني على مباراة الوصل قبل يوم منها قائلا: أحضرنا الكوكي في وقت ضيق جدا على إعتبارا أنه يفهم اللاعبين ويعرف قدراتهم، إلا أنه وطيلة فترة (6) أشهر لم ينجح في صناعة فريق وتراجع اداء الهلال خلال فترته، حيث انه عاد للهلال بنفس الفهم والخطة التي لا تتماشى مع إمكانيات اللاعبين، بل أن الجميع شاهد الاداء الخرافي