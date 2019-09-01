محلل قناة ابوظبي الرياضية : مجلس المريخ ألحق أضراراً بالغة بالنادي وبمحمد عبد الرحمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المحلل الفني بفضائية أبو ظبي الرياضية خالد بيومي أن مجلس إدارة نادي المريخ ألحق ضررا بالغا بالنادي وبالمهاجم محمد عبد الرحمن هداف النسخة الماضية من بطولة زايد للأندية العربية، موضحا أنه تلقى تفويضا من مجلس إدارة الإسماعيلي المصري للتفاوض مع مجلس إدارة نادي المريخ بشأن انتقال الغربال للدراويش بعد مباراة اتحاد العاصمة الموسم الماضي بالإعارة أو بيع بطاقة نقله الدولية بمبلغ مالي كبير مشيرا إلى أن المجلس أهدر على النادي واللاعب فرصة مثالية بالانتقال للدوري المصري وتطوير مستواه مع تجديد عقده لعام أو عامين وإعارته بعد ذلك فيستفيد اللاعب والنادي معا غير أن المجلس رفض الصفقة وتجاهله تماما.

وذكر بيومي أن اللاعب حاليا يعاني إهمالا تاما من المجلس ليفقده الفريق فترة طويلة مؤكدا أن المريخ يحتكم على عناصر هي الأفضل على مستوى السودان بدليل الظهور المميز للفريق في البطولة رغم الضعف الإداري الواضح ونبه إلى أن المريخ يتراجع بشدة بسبب مجلس الإدارة محذرا من مزيد من التراجع بعد أن كشفت مباراة الوداد أن مشكلة المريخ تبدو إدارية في المقام الأول