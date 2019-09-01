رسمياً…الهلال يخلي خانة مدافعه بالتراضي

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الخليج 365 :
أخلى نادي الهلال قبل قليل خانة المدافع حسين ابراهيم احمد مرسال بالتراضي بين الطرفين ، حيث حضر اللاعب لمباني الإتحاد العام لكرة القدم بالخرطوم (2) عصر اليوم الأحد رفقة الاستاذ مهيار الطيب سكرتير ومقرر المكتب التنفيذي بنادي
الهلال وكابتن الفريق عبد اللطيف بوي والكابتن نصر الدين الشغيل , وقام اللاعب بأخلاء خانته في حضور الدكتور حسن ابو جبل الذي أكمل عملية إخلاء الخانة ،والسيد الفاتح باني ومدير المكتب التنفيذي لنادي الهلال المهندس عز الدين الحاج
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