إنتشار كثيف للسماسرة والدولار يواصل الصعود بالسوق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العملات الاجنبية، وكشفت جولة “الانتباهة” عن انتشار كثيف للسماسرة ويحملون كميات كبيرة من العملة الوطنية خاصة فئة خمسين جنيهاً. وبحسب افادات التجار بالسوق الموازية بان الدولار عاود الارتفاع وانتشار السماسرة بفئات كبيرة دليل على توفر السيولة مما جعل الكثير منهم ينشط في هذه السوق واصبحت كمية العرض كبيرة، الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار، حيث بلغ سعر شراء الدولار 69,500 جنيه والبيع 68 جنيهاً , فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 17,500 جنيه والبيع 18,100 جنيه، وتوقع التاجر مواصلة الارتفاع لعدم وجود انتاج حقيقي وبالتالي تستمر الاسعار في تأرجح الى حين أن يتحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد.

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