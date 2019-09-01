نائب ترامب يثنى على الشعب البولندى فى ذكرى الحرب العالمية الثانية

أثنى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم،الأحد، على الشعب البولندي خلال مراسم إحياء الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية التي تقام اليوم في العاصمة البولندية وارسو.

وامتدح بنس - في تصريحات أدلى بها خلال المراسم التي جمعت عددا من قادة العالم أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - الشعب البولندي "الذي لم يفقد الأمل أبدا ولم يستسلم لليأس"، مضيفا أن "شخصية وإيمان وعزيمة الشعب البولندي أحدثت فارقا كبيرا."

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فعاليات إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية إلا أنه ألغى زيارته إلى بولندا في اللحظة الأخيرة بسبب إعصار دوريان الذي يتجه نحو الولايات المتحدة.

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من جانبه، ناشد الرئيس البولندي أندجي دودا، قادة العالم - خلال المراسم - بألا يغضوا الطرف عن الميول الإمبريالية ومحاولات تغيير الحدود بالقوة، قائلا: "نحن نواجه في أوروبا مؤخرا عودة الميول الإمبريالية ومحاولات تغيير الحدود بالقوة وبالعدوان ضد الدول والسيطرة على الأراضي وأسر الأشخاص".

وتابع: "إن غض الطرف ليس السبيل للحفاظ على السلام ولكنه ببساطة - في الواقع - الطريقة لمنح الموافقة على المزيد من الهجمات".

بدوره، وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الحرب العالمية الثانية - التي بدأت باجتياح قوات ألمانيا النازية بولندا في الأول من سبتمبر عام 1939 - "بالإرث الأليم"؛ مذكرا بأنه وفقا للخطة النازية لبولندا، "فقد كان من المفترض أن يتم تدمير ثقافة بولندا ومدنها وشعبها... كل شيء حي".